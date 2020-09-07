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Fransa'da ders kitaplarında PKK güzellemesi

Fransız hükümeti bu yıl 11'inci sınıflarda okutulan tarih kitabında PKK/PYD propagandası yapıyor. Ders kitabında silahlı teröristlerin resimlerine yer verilirken Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı için "Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Afrin kenti ve bölge işgal edildi" deniliyor.
 07 Eylül 2020 06:10
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Fransa'da ders kitaplarında PKK güzellemesi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı sahaya süren, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarına itiraz eden ülkelerin başını çeken Fransa'nın terör seviciliği nüksetti. Fransa'nın son rezaleti, Eğitim Müdürlüğü imzalı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 11'inci sınıflarda okutulan tarih ve coğrafya kitabına "Kürtler: Devletsiz Bir Ulus" başlığı eklendi. Kürtlerin tarihinden tek cümle söz edilmeyen bölümde, yalan yanlış bilgilerle PKK/PYD-YPG propagandası yapılıyor.

KİTAP DEĞİL YALAN RÜZGARI

Ders içeriğinde, Kürtlerin 40 milyon nüfusu ile dünyada "devleti olmayan en büyük halk" olduğu ve çoğunun Sünni olduğu anlatılıyor. Kürtlerin "yüz yıldır bağımsızlık için mücadele ettiği" savunulan kitapta, sözde Kürdistan topraklarını egemenliği altında bulunduran ülkelerin bu çabalara karşı çıktığı, Irak'ta Saddam rejiminin devrilmesi ve Suriye'nin yıkılmasının sözde bağımsız Kürdistan umutlarını dirilttiği ifade ediliyor. Dersin bir bölümünde de "Ortadoğu'daki çekişmeler Kürt devletinin kurulmasına imkan sağlar mı?" diye soruluyor.

Fransa'nın Toulouse kentinde, PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyen Morgane isimli Fransız kadın, PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Fransız kadın terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak 'PKK teröristir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırdı. Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edildi. Olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmadı ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmadı.

PKK-ABD ORTAKLIĞI İTİRAFI

PKK/PYD-YPG'nin "Kürt güçleri" olarak gösterildiği kitapta, örgütün DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasında rol aldığı savunuluyor. Kitapta, örgütü binlerce TIR silaha boğan ABD'nin sevkiyatları yardımlaşma diye gösterilirken, kendi toprakları için savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ise cihadist bir yapılanma olarak karalanıyor. ÖSO, Kürtler ve Hristiyanları sevmeyen Sünni Arap gruplar olarak tarif edilip, içinde yer alan unsurların daha önce El Kaide savaşçıları oldukları iddia edilerek terörle irtibatlandırılmaya çalışılıyor.

TÜRK ORDUSUNA KARALAMA

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlediği Afrin için; "Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Afrin kentini ve bölgeyi işgal etti" iftirası atılıp, teröristlerden "Kürt yerleşimci" diye söz ediliyor. Aynı satırlarda 130 bin kişinin sokağa atıldığı yalanı dikkat çekerken, "Çünkü amaç Türkiye sınırındaki Kürtlerin varlığını yok etmekti" iftirasıyla Türkiye hedefe konuluyor. Kobani'de PKK/PYD-YPG zulmünden kaçan 3 bin Suriyeli Kürdün Türkiye'ye sığınması görmezden gelinirken, Barış Pınarı Harekatı ise "Rojava saldırısı" olarak anlatılıyor.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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