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ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı

Suriye'deki ABD'li birliklerin sözcüsü Albay Myles B. Caggins görev süresi bittiği ve artık PKK/YPG'ye yardım edemeyeceği için ağladı. Caggins, YPG Sözcüsü Mustafa Bali ile düzenlediği basın toplantısında "Görev süremin uzatılmasını istedim ama kabul edilmedi" dedi.
 07 Eylül 2020 07:10
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ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye desteği sürüyor. ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in sözcülük görevi sona erdi. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti.

Veda konuşması sırasında ağlayan ABD'li komutan, YPG'ye destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi. Amerikalı komutana, terör örgütü YPG tarafından ödül verildi.

Anadolu Ajansı
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