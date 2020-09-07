Korona onları da vurdu: 10 eczacı hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını "halka en yakın sağlık kuruluşları" olarak bilinen eczacıları da vurdu. Salgın sürecinde aldıkları önlemlerle örnek olan kimi eczaneler tezgah ile müşterilerin bulunduğu alana şeffaf branda ile ayırırken, kimileri ise ilaç bankosunu eczane kapısına koyarak pencere oluşturdu. Eczacılar bu yöntemlerle 1 metre kuralına uyarak hizmet vermeyi sürdürdü.

BİRER BİRER HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ancak alınan bu önlemlere rağmen virüs, eczacıları yaşamdan kopardı ve 8'i eczacı, 2'si de eczane çalışanı olmak üzere 10 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Beyoğlu'nda 50 yıllık Melis Eczanesi'nin sahibi 89 yaşındaki İhsan Giray, Mart ayında yaşamını yitiren ilk eczacı oldu. Giray'ın ardından eczane çalışanı Ekrem Özdemir de hayatını kaybetti. Özdemir'in kronik akciğer rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. İstanbul Sancaktepe'de çalışan 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş da koronavirüs kurbanlarından biri oldu. Durmuş, 6 aylık bebeğine doyamadı.

DÖRT BİR YANA ACI DÜŞTÜ

Şişli Merih Eczanesi sahibi Eczacı Merih Yalçınöz, İstanbul'da Kovid-19 tedavisi sırasında, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Edirne'de hizmet veren Doruk Eczanesi'nin 72 yaşındaki sahibi Süreyye Zıpkınkurt, Karaman'da Sağlık Eczanesi işletmecisi Hayati Sezerer, Denizli merkezde Taştan Ecza Deposunun sahibi ve işletmecisi olan Himmet Taştan, Gaziantep Öğüt eczanesi sahibi ve mesul müdürü Ayşegül Öğüt ile Van'ın İpekyolu ilçesi Polat Eczanesi sahibi ve mesul müdürü Ecz. Lütfü Polat da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

HALKA EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞU

Eczacıların pandemi sürecini başından beri en ön saflarda mücadele verdiğini anlatan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, "Hem sağlık sisteminin yükünü hafifletmede hem de hastalardaki bulaş riskini azaltmada göz ardı edilemeyecek bir işlev gördük. Bu süreçte eczanelerin halka en yakın, halkın en kolay ulaşabildiği birinci basamak sağlık kuruluşları; eczacıların da halkın en yakın sağlık ve ilaç danışmanı olduğu bir kez daha net şekilde görüldü" dedi.

ECZACILARA ARA ARA TEST YAPILMALI

"Pandemiye karşı en büyük gücümüz sağlık çalışanları oldu" diyen Çolan şöyle devam etti: "Ancak sağlık çalışanlarının üzerindeki yük, her geçen gün artıyor. Bunun yanısıra sağlıkta şiddet vakaları maalesef hız kazandı. Görmezden gelinmek istemiyoruz. Tükeniyoruz ve sesimiz duyulsun istiyoruz. Tüm eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın düzenli aralıklarla testten geçirilmesini istiyoruz. Ücretsiz koruyucu ekipman temini konusunda yardım çağrısında bulunuyoruz. Eczanelerimizin dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını bekliyoruz."

Aybike Eroğlu