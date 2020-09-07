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Gündem Doğu Akdeniz: Kabine bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin öncelikli başlığı Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve koronavirüse karşı ilave önlemler olacak.
 07 Eylül 2020 07:20
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Gündem Doğu Akdeniz: Kabine bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Külliye'nde toplanacak kabine toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim masada olacak. Almanya'nın arabuluculuk girişimlerinin yanı sıra Yunanistan'ın yalanla yalanladığı NATO'nun iki üye ülke arasında teknik görüşmeler de değerlendirilecek. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili hem de yaptığı diplomatik temaslarla ilgili bilgilendirme yapacağı aktarılıyor.

Libya'daki gelişmeler de toplantıda masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la teması hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yine geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile yaptığı görüşmeyle ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İDAM CEZASI DA MASADA

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'idam cezası geri getirilmeli' tartışması olacak. Toplantıda, idam cezasıyla ilgili kabine üyeleri görüşlerini aktaracak. Yine toplantıda, Avukatlık Kanunu'nda avukatların meslekten çıkarılmasıyla ilgili yapılması planlanan yeni düzenleme de masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi için kurulan komisyonda alınan son kararlarla ilgili kabine üyeleri bilgilendirilecek.

YENİ TEDBİRLER YOLDA

Toplantıda, koronavirüs salgınında Ankara, Kayseri ve Konya gibi illerde vaka sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da konuşulacak. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan vaka sayılarına ilişkin il bazında kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, yapılan tüm uyarı ve çalışmalara rağmen maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymayan vatandaşlarla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması ve önlemlerin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapılacağı kaydediliyor.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Ayrıca toplantıda, uzaktan eğitimle başlayan okulların tam anlamıyla açılmasıyla beraber yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da değerlendirilecek.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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