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Öksüz'ü Yeşilköy imamı saklamış

Akıncı Hava Üssü'nde 15 Temmuz darbe girişimini yöneten FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ü İstanbul'da saklayanlara yönelik açılan davada tanıklar dinlendi.
 07 Eylül 2020 07:35
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Öksüz'ü Yeşilköy imamı saklamış

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alper Karabulut katıldı. Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay ve Rüştü Karakaya ise mahkemeye tutuklu bulundukları cezaevinden video konferansla bağlandı. Davanın önceki günkü duruşmasında Öksüz'ü saklayan isimlerden sanık Zafer Çay'ın amcası tanık sıfatıyla dinlendi.


PENSİLVANYA'DA GÖRÜŞMÜŞLER

Çay, "Sanık Zafer Çay'ın amcasıyım. Bana Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüşme yaptıklarını, Almanya'dan Türkiye'deki FETÖ kurumlarına para getirdiklerini anlatıyordu. Ben de 'Anneni ziyaret et, ne işin var Pensilvanya'da' diye tepki göstermiştim kendisine. Ben Almanya'da yaşarken bana da iki şahıs gönderdi. 'Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz' dedi. Bu kişilerle Almanya'yı gezdik, 15 bin Mark topladık. O zaman hata etmişiz. Birkaç yıl sonra o iki kişi tekrar geldi. Bu kez onlara yardımcı olamayacağımı söyledim" dedi. Yeğeni Zafer Çay'ın örgüte ait kapatılan Fatih Koleji'nde öğretmenlik yaptığını belirten tanık Çay, yeğeninin Yeşilköy imamı olduğu yönünde söylentiler bulunduğunu belirtti. Sanık Zafer Çay ise amcasının kendisi aleyhinde verdiği ifadeleri kabul etmedi.
Yeni Şafak
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