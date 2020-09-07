İkinci elin yıldızı lüks araçlar olacak

Ağustos ayının sonunda devreye giren ÖTV düzenlemesinden sonra müşteri taleplerinde değişimler başladı. A-B ve C sınıfında yer alan yerli modeller fiyat avantajı yakalarken, özellikle orta ve üst sınıfta yer alan ithal otomobiller ise zamlandı. Bu durum karşısında siparişleri iptal eden müşteriler olurken, ikinci el pazarında ibre lüks araçlara dönmeye başladı. Değişen pazar şartlarını değerlendiren 2Plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, vergi oranına bağlı olarak premium pazarında dikkatlerin sıfırdan çok ikinci ele döndüğünü belirtti.

Ülger açıklamasında; "Yeni düzenlemeyle birlikte hem sıfır hem de ikinci el pazarında kısa sürecek geçici bir yavaşlama söz konusu oldu. Hem ÖTV düzenlemesi hem de döviz kurlarının hareketli seyri nedeniyle sıfır fiyatları bir anda belirsiz hale gelirken, markalar hata yapmamak adına fiyat açıklama konusunda dikkatli hareket ediyorlar ve önceliklerini yüzde 50 ÖTV diliminde olan araçlara veriyorlar. Genel sürecin de uzamayacağını öngörmekle birlikte 1 hafta içerisinde piyasadaki belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, üst matraha giren lüks ve premium modellerin sıfır olarak satışında ciddi daralma olacaktır.

Her ne kadar pazarda çok küçük bir paya sahip olsalar da, dikkat çekici bir gerileme kaçınılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.

İkinci elde fiyatların yükselmesinin sebeplerinden biri olarak sıfır araç arz durumuna değinen Ülgür, döviz kuruna da bağlı olarak artan geliş fiyatına göre müşterilerin yüzde 20-30 oranında siparişlerini iptal edebileceklerini işaret etti. Ülgür; "2019 yılında ikinci el pazarı, mükerrer satışlarla birlikte 7.5 milyon adetlik hacme sahipti. 2020 yılında da pandemiden kaynaklı olumsuz bir durum yaşanmazsa toplam pazarın 8 milyon adedin biraz üzerine çıkacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

ALİ ÇELİK