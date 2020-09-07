Pandemide dört ay öncesine döndük

Bütün uyarılara rağmen, Türkiye'deki koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçilemiyor. 10 binlere kadar gerileyen aktif vaka sayısı yeniden haziran sonundaki 21 binler seviyesine çıktı. Günlük vefat rakamları da 4 ay öncesinin düzeyine yükseldi. Ardından da salgında 'başa dönülüyor' endişesi başladı. Vaka tablosunda artışlar, yeni tedbirlerin uygulanmasını gündeme getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'un iki katı olduğunu açıkladı. Uzmanların verdiği bilgiye göre de salgının Türkiye'de başlamasından sonra vakaların yüzde 60'dan fazlasının bulunduğu İstanbul'da bu sayı yüzde 10'a düştü. Geri kalan yüzde 90'lık kısım ise Anadolu illerinde. Bunun üzerine başta Ankara olmak üzere artışların devam ettiği şehirler ile ilgili yeni tedbirlerin uygulanması tartışma konusu oldu. Böyle devam ederse nisan ve mayıstaki gibi tedbirler yeniden alınacak. Şimdilik sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor ancak AVM, lokantaların kapalı yerleri ve çocuk parkları gibi fiziki mesafenin sağlanamadığı riskli alanlarla ilgili müeyyideler gündemde. Hangi alanlarda ne gibi sınırlamalar olacağı vakaların artış hızı belirleyecek. Maske ve mesafe denetimlerinin artırılması, HES kodu bulunmayanların belli hizmetlerden yararlanamaması gibi tedbirler de planlar dahilinde.

"MOTİVASYONU KAYBETTİK"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantılarında yapılan değerlendirmelerde, salgının başındaki motivasyonun kaybolduğu, nisan-mayıs aylarındaki duyarlılığın oluşturulması gerektiği görüşü yer aldı. Kurulda "Yaz rehavetinin etkisinden bir an önce çıkılması gerekiyor" değerlendirmesi yapıldı.

Yücel Kayaoğlu