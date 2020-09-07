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Kocanın öfkesi! Eşini balkonda 9 defa bıçakladı
Bursa'da, eşi tarafından vücudunun 9 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
|07 Eylül 2020 07:45
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde oturan Orhan D. (37), eşi Melek D'nin (27) cep telefonuna bakmak istedi. Genç kadın ise buna karşı çıktı.
Orhan D, zorla aldığı telefonu kurcaladıktan sonra mutfağa koştu. Burada bir bıçak kapıp balkonda oturan eşinin yanına geldi. Ardından karısını 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın komşular tarafından hastaneye götürüldü. Zanlı gözaltına alındı.
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