1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya Akdeniz'i anlatacak

BM, ilk defa sanal zirveyle toplanıyor. Erdoğan da Türkiye'nin Doğu Akdeniz tezlerini ilk ağızdan anlatıp kararlılık mesajları verecek
 07 Eylül 2020 07:58
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya Akdeniz'i anlatacak

Her yıl eylül ayında ABD'nin New York kentindeki BM Genel Kurulu kürsüsünden dünya seslenen liderler, bu yıl ilk kez sanal ortamdan seslerini duyuracak. Toplantı bu yıl pandemi nedeniyle 22-29 Eylül tarihleri arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. Liderler, BM'nin daha önceden belirlediği sıralamaya göre konuşacak. BM'nin açıkladığı ön programa göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk gün konuşma yapacak liderler arasında üçüncü sırada bunuyor.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Konuşmasında ağırlıklı olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini gündeme getirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'deki haklılığını dünyaya anlatacak. Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinden geri adım atmayacağını bir kez daha vurgulayacak. Yunanistan ve destekçilerinin Doğu Akdeniz'deki kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekecek olan Erdoğan, Atina'nın uluslararası hukuk ve BM kararları ile bağdaşmayan tutumunu gündeme getirecek ve Yunanistan'ın tezlerini çürütecek. Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunun altını çizecek.

SURİYE VE LİBYA DA GÜNDEMDE

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilimin yanı sıra Suriye'deki gelişmelere de değinecek. 2011'den bu yana Suriye'de akan kanın durması için Türkiye'nin sahada ve masada gösterdiği çabalara işaret edecek. Suriye'nin kuzeyinde PKK ve DEAŞ'a yönelik TSK'nın gerçekleştirdiği başarılı harekatlara dikkat çekmesi beklenen Erdoğan, söz konusu bölgelerin terörden temizlendikten sonra huzur ve istikrara kavuştuğunu ve binlerce mültecinin evine döndüğünü vurgulayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Libya'daki son durum da bulunuyor. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin Libya'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu ve BM tarafından meşru kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verdiğini belirtecek. Darbeci Hafter'in ise Libya'nın geleceğinde yeri olmadığını tekrarlayacak.

İsrail'in Filistin'i işgaliyle ilgili de değerlendirmeler yapması beklenen Erdoğan, İsrail yönetimin Batı Şeria ve Gazze'deki insanlık dışı ablukası, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarını da hatırlatacak. Erdoğan ayrıca Batı'da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına da dikkat çekecek.

BM'ye ilk kez Türkiye başkanlık yapacak

Bu yıl 75'inci yılını kutlayan BM'de Türkiye açısından bir ilk yaşanacak. Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan eski AB Bakanı ve TBMM Dış İşleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74'üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralmasının ardından BM Genel Kurulu'na başkanlık yapacak. Bozkır, bu görevi üstlenen ilk Türk olacak. 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75'inci dönem başkanlığına getirilmişti.

Selçuk Böke
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
07 Eylül 2020 08:25		 Kulislerde 'idam' değerlendirmesi: Terör kapsam dışı kalabilir
07 Eylül 2020 08:21
Gündem Doğu Akdeniz: Kabine bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak
07 Eylül 2020 07:20		 İçişleri, korona dinlemeyen Ak Partili vekile ceza kesebilecek mi?
07 Eylül 2020 00:36
7 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Eylül 2020 00:04		 Milletvekili Savaş'tan 7 Eylül mesajı
06 Eylül 2020 23:57
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
06 Eylül 2020 22:36		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
06 Eylül 2020 22:17
Dışişleri'nden Fransa'daki skandala sert tepki
06 Eylül 2020 22:10		 Bakan Koca'dan gençlere 'koronavirüse karşı tedbir' uyarısı
06 Eylül 2020 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:14 - Donörün eşi razı olmayınca organ nakli iptal oldu09:09 - 'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti09:06 - Nusret bir günlük gelirini Lübnan'a bağışladı09:02 - Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu08:59 - O tokata 2 gözaltı08:46 - İnşaatta %100 yerli ve milli atak
08:35 - Yoğun bakımda yatak yetersizliği kusurdur08:25 - Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!08:21 - Kulislerde 'idam' değerlendirmesi: Terör kapsam dışı kalabilir08:11 - Korona virüs çocukları da öldürüyor08:05 - 5510 sonrası ek gösterge ve makam tazminatına ilişkin durumlar08:01 - Her mahalleye bir katlı otopark
07:58 - Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya Akdeniz'i anlatacak07:50 - Aşıda istihbarat savaşları: Ortalık Soğuk Savaş dönemi yarışlarına döndü07:45 - Kocanın öfkesi! Eşini balkonda 9 defa bıçakladı07:35 - Öksüz'ü Yeşilköy imamı saklamış07:30 - Pandemide dört ay öncesine döndük
07:20 - Gündem Doğu Akdeniz: Kabine bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Sahte şeyh hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
İçişleri, korona dinlemeyen Ak Partili vekile ceza kesebilecek mi?
Eş durumu harcırahı ve harcırah hesaplama mevzusunda bilinmesi gerekenler
Korona virüs çocukları da öldürüyor
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
5510 sonrası ek gösterge ve makam tazminatına ilişkin durumlar
Korona onları da vurdu: 10 eczacı hayatını kaybetti
Pandemide dört ay öncesine döndük
Öksüz'ü Yeşilköy imamı saklamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 1
haşhaş 2
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
kayserililerin düğünü nevşehir'de yapması 1
sezgin tanrıkulu'nun kürdistan paçavrası paylaşımı 1
muradına ermek 1
kırmızı oda 1
sermaye piyasası kurulu 1
üniversitelerin 2020-21 güz döneminde uzaktan eğitim yapması 3
enzo roco 1
SON İLANLAR
Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 İtfaiye Eri Alacak
TÜBİTAK SAGE 35 Proje Personeli Alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam