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Her mahalleye bir katlı otopark

İstanbul'da dönüşmesi zorunlu binalar, sahiplerinden satın alınıp katlı otoparka çevrilecek. Bu kapsamda özellikle trafiğin yoğun olduğu mahallelerde köhneleşmiş dört-beş bina yıkılacak. Yerine katlı otopark yapılacak.
 07 Eylül 2020 08:01
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Her mahalleye bir katlı otopark

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederken, bir yandan da büyükşehirlerdeki otopark meselesine kalıcı çözüm bulmak için yeni modeller geliştiriyor. Özellikle İstanbul'da yaşanan sıkıntıyı bitirmek için ilçe belediyeleriyle temasa geçilirken, yapılacak çalışmayla hem kentsel dönüşümün sağlanması hem de otopark sorununun çözülmesi amaçlanıyor. Kentsel dönüşümde yeni ayağın otoparklar olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark ciddi bir sorun. Trafik meselesinin olduğu yerlerde birkaç tane binayı dönüştürüp, yerine katlı otoparklar yapacağız" dedi. Bütün belediyelere bu konu hakkında yazı yazdıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Gelenlerle çalışmaları yürütüyoruz. Ümraniye, Zeytinburnu, Fatih ve Üsküdar'dan dönüş aldık. Şu anda Ümraniye'de bir örneğini yapıyoruz. Trafik problemini halletmemiz lazım. Bir taraftan da dönüştürmüş olacağız. Her ilçede bir tane örnek yapılsın istiyorum. Her mahallemizde artık köhneleşmiş dört-beş binanın yıkılarak yerine katlı otopark yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MAHALLEYE DE GELİN"

Elazığ ve Malatya'da ilk deprem konutlarının geçici kabülünün başladığını anlatan Bakan Murat Kurum, turizm bölgelerindeki kaçak yapıların yıkımının da sürdüğünü ifade etti. İstanbul Kartal'daki kentsel dönüşüm faaliyetleri sonrası insanların kendilerine "Bizim mahallemize de gelin" dediğini ifade eden Bakan Kurum, "Doğru örneği görünce giriyorlar. Bu doğru örneklerin sayısını artırmamız lazım" diye konuştu.

TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projelerindeki son durumu paylaşan Bakan Murat Kurum, şunları söyledi: 50 bin konutumuzun tamamının ihalesini yaptık, inşaatlarını başlattık. Bir kısmını 2021 yılı başı itibariyle vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 100 bin konutun tamamının kuralarını çektik, hak sahiplerini belirledik. 10 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatları başlattık.

Önder Çelik

Türkiye
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