Kulislerde 'idam' değerlendirmesi: Terör kapsam dışı kalabilir
|07 Eylül 2020 08:21
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: İdam cezası, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından tekrar gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem yaptığı pek çok açıklamada, söz konusu düzenlemenin parlamentodan geçmesi halinde kendisinin de onaylayacağını söyledi. Erdoğan, 2018'de katıldığı bir şehit cenazesinde de "İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Parlamentodan geçtiği anda onaylarım. Bununla ilgili inşallah atacağımız adımlar yakındır. Bu konuda Hans ne der, George ne ne der, biz buna bakmayız. Allah ne der, biz buna bakarız" ifadelerini kullandı. Daha sonra bazı cinsel istismar ve kadın cinayeti vakalarının ardından da gündeme gelen idam tartışması bugüne kadar somut bir adıma dönüşmedi.
İdamla ilgili AK Parti'de kurumsal olarak yapılmış bir genel değerlendirme ya da karar bulunmasa da parti kurmayları, yalnızca çocuğun cinsel istismarı, kasten ve canavarca hisle adam öldürme gibi sonuçları bakımından "toplumsal hassasiyet" oluşturan suçları içeren dar kapsamlı bir "idam" düzenlemesi yapılabileceğini belirtiyor. AK Parti yetkilileri, terör suçlarının kapsam dışında bırakılması halinde Meclis'te tüm partilerin mutabakatıyla bir Anayasa değişikliği yapılabileceğine işaret ediyor. AK Partili yetkili isimler, konunun AB müktesebatı, üyelik süreci gibi başlıklarda da yeniden değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Öte yandan yetkili bazı partililer ise idam cezasının gündeme getirilmesini doğru bulmadıklarını ifade ediyor.
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