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Yoğun bakımda yatak yetersizliği kusurdur

Suna Düzyol 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ailesi, Düzyol'un yaralıyken devlet hastanesinde yoğun bakımdaki yatak yetersizliği nedeniyle tedavi edilmediği iddiasıyla dava açtı. Danıştay, yoğun bakımdaki yatak yetersizliğini "kusur" saydı
 07 Eylül 2020 08:35
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Yoğun bakımda yatak yetersizliği kusurdur

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul'da 21 Ocak 2012'de Suna Düzyol (65) geçirdiği trafik kazası sonrasında ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastane personeli, normal serviste tutulan Düzyol'un durumunun kötüleşmesi üzerine, 22 Ocak saat 16.48 sıralarında yapılan kontrolleri sonucunda yoğun bakım ünitesine yatması gerektiği kararına vardı.

Ama söz konusu hastanede erişkin yoğun bakım ünitesinde sadece 9 yoğun bakım yatağı olduğu ve 10 hastanın yoğun bakım hizmeti gördüğü gerekçesiyle Düzyol için yoğun bakım yeri aranmaya başlandı. Durumu gittikçe kötüleşen Düzyol, yakınlarının da girişimleriyle saat 21:30'da özel ambulans ile boş yoğun bakım yatağı bulunan özel bir hastaneye nakledildi. Burada tedavisine devam edilen Suna Düzyol 23 Ocak 2012'de hayatını kaybetti.

Mahkeme reddetti

Düzyol ailesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin yasal ve tıbbi ilkelere uygun hareket etmemeleri sonucu Suna Düzyol'un vefat ettiği iddiasıyla Sağlık Bakanlığı ile sorumlu iki doktor hakkında İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde 56 bin TL manevi tazminat davası açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2014'te Suna Düzyol'a uygulanan tedavi açısından davalı idareye yüklenebilecek hizmet kusuru bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
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