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İnşaatta %100 yerli ve milli atak

Yerli üretim hamleleri sürerken inşaat malzemelerinde de yüzde 100 yerlilik için çalışma başlayacak. Bakan Murat Kurum, asansörden yürüyen merdivene kadar her şeyin Türkiye'den karşılanabilmesine çalıştıklarını açıkladı
 07 Eylül 2020 08:46
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İnşaatta %100 yerli ve milli atak

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Yerli üretim hamleleri tam gaz devam ediyor. İnşaat malzemelerinde de yüzde 100 yerli üretim hedefi için çalışmalar başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asansör, yürüyen merdiven gibi çoğunlukla ithal edilen inşaat malzemelerinin tamamen yerli olması için Emlak Konut ve Emlak Katılım'ın harekete geçeceğini belirtti.

Kurum, "Tamamen yerli imkanlarla yerli üreticilerimizle birlikte, burada ne ihtiyaç varsa yüzde 100 yerli olacak. Her şeyimizi kendimiz karşılamalıyız. Pandemi süreci de bunu öğretti. İnşaat sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak adımları atıyoruz" diye konuştu.

Emlak Katılım, herkesin ev sahibi olabilmesi için farklı modeller üzerinde de çalışıyor. Bu çalışmalardan biri de Yapı Tasarruf Sandığı. Bakan Kurum, tasarruf sandığı ile vatandaşın birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi yapabileceğini, buna ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Vatandaşın ucuz konuta sahip olabilmesi için TOKİ'nin de satış sürecini devam ettireceklerini kaydeden Kurum, "5 milyon vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturmasını sağladık. 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız" dedi.
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