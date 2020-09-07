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Nusret bir günlük gelirini Lübnan'a bağışladı

Şiddetli patlamanın ardından hayalet şehre dönen Lübnan'a Nusret Gökçe'den dev bağış.
 07 Eylül 2020 09:06
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Nusret bir günlük gelirini Lübnan'a bağışladı

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen sosyetik kasap Nusret Gökçe'den, takipçilerini şaşırtan bir paylaşım geldi.

Gökçe, Etiler'de bulunan Nusr-Et Steakhouse isimli restoranının günlük cirosunu yayınladı. Nusret Gökçe'nin yayınladığı satış raporuna göre Etiler Nusr-Et'in bir günde 442 bin liralık kazanç elde ettiği görüldü.

Gökçe ayrıca, yayınladığı günlük satış raporundaki tüm gelirin Lübnan halkına bağışlanacağını da açıkladı.

"Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan'a bağışlıyoruz , biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek." notuyla paylaşımını yapan Gökçe'ye destek mesajları yağdı.
Memurlar.Net
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