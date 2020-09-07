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Donörün eşi razı olmayınca organ nakli iptal oldu

Antalya'da, organ nakli bekleyen Musa Koca'ya (60) karaciğer dokusunu vermeyi kabul eden donörün eşi razı olmayınca, nakil iptal oldu. Koca, sesinin duyulmasını ve bir an önce kendisine uygun bir karaciğer bulunmasını istediğini söyledi.
 07 Eylül 2020 09:14
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Musa Koca, 7 ay önce karnında oluşan şişlik nedeniyle gittiği hastanede, karaciğerinde 2 tümör olduğunu öğrendi. 60 yaşındaki Musa Koca, Kepez Devlet Hastanesi'nde 15 gün tedavi gördü. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Musa Koca, burada da 2.5 ay boyunca çeşitli tetkiklerden geçirildi ve karaciğer nakli olması gerektiği söylendi.

Önce güzel, ardından kötü haber

Musa Koca, eşi Selnaz Koca ile birlikte hastanenin Organ Nakli bölümüne kayıt yaptırdıktan bir süre sonra güzel haberi aldı. Selnaz Koca'nın erkek akrabası Ü.K. adlı vericinin kendisine karaciğer dokusu verebileceğini ifade etmesinin ardından Musa Koca, özel bir hastaneye geçiş sağladı. Özel hastanede kayıt ve diğer işlemleri hallettikten sonra Koca ve eşine, kötü haber ulaştı. Ü.K., Musa Koca'ya, eşinin nakil için rızası olmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğrayan Musa Koca ve eşi, evlerine döndü.

'İşlemleri yaptık, her şey hazırdı'

7 ay önce evinde oturduğu sırada karnında şişlik oluştuğunu anlatan Musa Koca, eşi ve yakınlarının kendisini aynı gün hastaneye götürdüklerini söyledi. Koca,

"Orada bana kilo verdireceklerini söylediler ve kilo vermeye başladım. Yapılan tetkiklerle beraber 2,5 ay hastanede kaldım. Sonrasında karaciğer nakli gerektiğini söylediler. Beni hastanenin organ nakli bölümüne gönderdiler. Orada 1 hafta yattım, verici çıktı. Buna çok sevindik. Ardından nakil işlemleri için özel bir hastaneye gittik. İşlemleri yaptık her şey hazırdı. Ancak karaciğer verecek kişinin eşi razı olmayınca nakil iptal oldu. Ü.K.'nin oğlu engelli olduğu için eşi, ilerde zor durumda kalabileceklerini düşünerek kocasının nakil yapmasına rıza göstermedi. Vazgeçince biz de evimize döndük. Karaciğeri de bulamadık"

diye konuştu.

'Yatağa düşerse nakil çözüm olmayacak'

Karaciğer bulunmazsa zayıflayacağını, yatağa bağlı kaldıktan sonra karaciğer bile bulunsa çare olmayacağını belirten Koca,

"Tek isteğim nakil. Yardım istiyorum, bir yerden karaciğer bulunmasını ve bana nakledilmesini istiyorum"

dedi.

'Sadece eşim var, başka kimsem yok'

Selnaz Koca ise eşinden başka kimsesi olmadığını ve vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Selnaz Koca,

"Birileri sesimizi duyar da karaciğer verirse çok mutlu olurum. Eşimin durumu çok kötü, sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim sadece eşim var, başka kimsem yok. O yanımda olmazsa ben çok kötü olacağım"

dedi.
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