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Bilsem öğretmenlerinin il içi nakil başvurusu alınıyor

Bilim ve Sanat Merkezlerimizde Görev Yapan Öğretmenlerimizin (İl içi) İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemleri
 07 Eylül 2020 09:22
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Bilsem öğretmenlerinin il içi nakil başvurusu alınıyor

Bilim ve Sanat Merkezlerimizde Görev Yapan Öğretmenlerimizin (İl içi) İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemleri

2020 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Kadrolu Öğretmenlerin Bulunduğu İldeki Bilim Ve Sanat Merkezlerine (İl İçi) İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemlerini;

BİLSEM öğretmenleri kişisel kullanıcıları ile mebbis.meb.gov.tr adresine giriş yaparak,

Başvuru İşlemleri - BİLSEM Başvuru İşlemleri - BİLSEM İl İçi Başvuru

İşlemleri sayfasından 07/09/2020 09:00 - 09/09/2020 17:00 tarihleri arasında gerçekleştirebilecektir.
Memurlar.Net
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