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39 banka çalışanı müşteri bilgilerini satmış

39 banka çalışanının, müşterilerin kredi kayıt bilgilerini oto galerici, emlakçı gibi firma ve kişilere el altından sattığı ortaya çıktı. Skandal olay sonrası bazı çalışanlar hakkında dava açıldı.
 07 Eylül 2020 09:36
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39 banka çalışanı müşteri bilgilerini satmış

Büyük bir bankanın çalışanlarının, müşteri bilgilerini para karşılığı sattıkları belirlenince banka yönetimi soluğu yargıda aldı. Banka, aralarında satış temsilcilerinin bulunduğu 39 çalışanının, müşterilerin kredi kayıt bilgilerini para karşılığında oto galericiliği, emlakçılık gibi işlerle uğraşan firma ve kişilere el altından satması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Skandal olay sonrası, bazı banka çalışanları hakkında dava açıldı. Sabah Gazetesi'nin ulaştığı belgelere göre olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz yıl 17 Mayıs günü bankanın çağrı merkezini arayan bir şahıs, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bilgilerinin bankada yönetici konumundaki bir takım çalışanlar tarafından para karşılığı üçüncü kişilere satıldığını ihbar etti. İhbar sonrası söz konusu bilgilerin paylaşıldığını gösterir belgeler, bankanın kurumsal Whatsapp uygulama hattına iletildi. Banka söz konusu iddialar doğrultusunda, satış temsilcisi N.K.'nin beyanına başvurdu. N.K., suçunu itiraf ederek ayrıca bazı direkt satış ve tüketici finansmanı birimi personellerinin de müşteri KKB bilgilerini para karşılığında üçüncü kişilerle paylaştığını itiraf etti. Bu kapsamda direkt satış ve tüketici finansmanı birim çalışanı 39 personel soruşturmaya dahil edildi.

KOMİSYON KARŞILIĞI...

Banka yönetimi iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada personelden KKB bilgisi talep eden şahısların oto galericiliği, emlakçılık vb. işlerle meşgul olduğu ve kredi kullandırmalarda aracılık ederek üçüncü şahıslardan komisyon aldıkları, bu amaçla banka personeline ilettikleri TC kimlik numaralarından KKB sorgulaması yaptırarak kişilerin kredibilitelerini anlamaya çalıştıklarının ortaya çıktı.

3'ER YIL HAPİS

Bankada ikinci yönetici konumundaki R.S.'nin soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. R.S., "Emlak ve galeri işleri ile uğraşan bir şahıstan gelen TC kimlik numaralarından bu kişilerin kredibilitelerini ölçerek bazı şahıslara yardımcı olduğunu, müsait olamadığı zamanlarda arkadaşı Ç.A.'dan destek aldığını, kendisinin ise elden nakit olarak para aldığını" itiraf etti. Şahsın soruşturma başlangıç tarihine kadar toplam 9 bin 389 adet KKB sorgulaması yaptığı, bu sorgulamaların bin 674 adedini mesai saatleri dışında gerçekleştirdiği belirlendi. Diğer yönetici Ç.A.'nın ise her ne kadar suçlamaları reddetse de 8 bin 149 adet sorgu yaptığı belirlendi. Bankanın Bakırköy şubesindeki yöneticisi N.K. ve 10 yönetici hakkında Bakırköy, Ankara ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütülen tarafından soruşturma sürerken diğer yardımcı yöneticiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Üç şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istendi.
Sabah
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