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HDP'li Demirtaş: Dışarıda olsaydım Meral Hanım'a kahvaltıya giderdim

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söylerken "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve "Kahvaltıya geldik" derdim" dedi.
 07 Eylül 2020 09:38
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HDP'li Demirtaş: Dışarıda olsaydım Meral Hanım'a kahvaltıya giderdim

Medyascope'dan Ruşen Çakır'a konuşan Selahattin Demirtaş, 20 Ağustos tarihinde kaleme aldığı "Bir ittifak modeli önerisi" yazısıyla ilgili olarak dışarıya bir tartışma metni sunduğunu ifade etti. Demirtaş, şunları söyledi:

"Ben, hapishanedeki siyasetçi bir rehine olarak dışarıya bir tartışma metni sundum sadece. Bunu eksiğiyle, gediğiyle tartışıp geliştirmek, hayata geçirmek dışarıdakilerin işidir. Ben buradan kimse adına karar da veremem pratik siyasete müdahale de edemem. Bunun için pozisyonum da imkanım da yok. Dolayısıyla "nasıl" sorusunun pratikteki cevabını dışarıdaki siyasetçiler bulacak. Ben elimden gelen desteği sunarak kolaylaştırıcı olabilirim ancak."

"Dışarıda olsaydım Meral Hanım'ın kapısını çalardım, kahvaltıya geldik derdim "
Sözlerine siyasi liderlerin insani ilişkileriyle ilgili konuşarak devam eden eski HDP lideri, şu ifadeleri kullandı:

Örneğin, siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve "Kahvaltıya geldik" derdim.
Memurlar.Net
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