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Kazayı izlerken şoka uğradılar: Bin 800 TL ceza yediler!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde odun yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü İsrafil Altay itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası araç içerisinden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen ve olayı izleyen iki kişi ise maskesiz oldukları gerekçesiyle ceza yedi.
 07 Eylül 2020 09:42
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Kaza Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Sürücü İsrafil Altay(54) yönetimindeki 26 RR 185 plakalı odun yüklü kamyon, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucu kamyon kasasındaki odunlar etrafa saçılırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan odun yüklü kamyon şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kabininde sıkışan yaralı sürücü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Tedavi altına alınan İsrafil Altay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altay, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsrafil Altay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYI İZLEYEN VATANDAŞLARA MASKE CEZASI

Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yoldan geçerken duran ve ekipleri çalışmalarını izleyen Abdullah A.(25) ve Ebu A.(23) polis ekipleri tarafından maske takmaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin uyarılarını dinlemeyerek çalışmaları izlemeye devam eden 2 vatandaşa toplam 1800 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
DHA
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