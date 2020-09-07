Eczaneler, aşı için liste yapmaya başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için insanlar kendilerince önlem almaya başladı.

Salgın ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak grip ve zatürre vakaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirici ilaçlara yönelen vatandaşlar eczanelerin yolunu tuttu

Grip ve zatürreden korunmak için aşıya talep yoğun olunca eczacılar çareyi isim listesi yaparak sıraya koymakta buldu.

Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Diyarbakır'da da vatandaşlar grip ve zatürre aşısına yoğun ilgi gösterince, eczacılar isim listelerinde aşı önceliğini kronik hastalığı olanlara ve hamilelere verdi.

Eczacı Ümran Duran, koronavirüs salgını nedeniyle aşılara aşırı talep olduğunu belirterek, "Grip aşısı mevsimsel olarak geliyor ve şu dönemde beklemiyoruz. Zatürre aşısının yapılma zamanı olmadığı için yılın hangi zamanı olursa olsun bulunabilmekteydi. Ancak bu pandemiyle birlikte zatürre aşıları kısıtlı sayıda gelmeye başladı. Biz de mümkün olduğunca hastalarımıza iletmeye çalıştık. Aynı zamanda Aile Sağlık Merkezleri'nde (ASM) özellikle kronik hastalarda, 65 yaş üstü hastalara yapılmaya başlandı. Hem sağlık ocaklarında hem de eczanelerde vermeye başladık.

Çoğu talebi yerine getirdik ancak halen de zatürre aşısı bulunamıyor. Grip aşısı Eylül ayının sonunda Ekim ayının ise başında bekliyoruz. Yalnız bu yıl talebi karşılar mı bilmiyorum. Bu konuda kaygılıyız. Geçen yılın rakamlarında üretileceği söylendi.