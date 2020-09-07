1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesaiyi savsaklamak, tazminatsız kovulma sebebi

Yargıtay, işe geç gelen ve erken çıkan işçinin tazminatsız işten çıkarılacağına yönelik karar verdi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay, sabah mesaiye geç gelip, akşam erken çıkan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme; mesaiyi savsaklayan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi yönünde karara imza atan İş Mahkemesi ile İstinaf Mahkemesi'nin hükmünü bozdu.
 07 Eylül 2020 09:44
Yazdır
Mesaiyi savsaklamak, tazminatsız kovulma sebebi


İddiaya göre, çalıştığı şirkette sabah 08.00 mesaisine yarım saat geç kalan akşam da mesaisinden 15 dakika erken çıkan işçi tazminatsız şekilde kovuldu. Soluğu İş Mahkemesi'nde alan işçi, depo işçisi olarak çalıştığını, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin açık ve kesin bir ifade olmadan sona erdirildiğini dile getirdi.

Mahkeme, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına karar verilmesini talep etti. Davalı işveren ise davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının mazeretsiz olarak işe hiç gelmediğini, yahut geç geldiğini veya görev yerini terk ettiğini, fesih işleminin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini, davacının iş sözleşmesinin haklı ve geçerli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi.

"FESİH ÖLÇÜLÜ OLMAMIŞTIR"

Mahkeme; davalı işverenin yapmış olduğu fesih işleminde feshin son çare olma ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetti. Gerekçeli kararda; davacının 08.00'de başlayan vardiyaya 08.35 ve 09.00'da işbaşı yapması eylemlerinin iş akdi feshini gerektirir ağırlıkta olmadığı, davalı işverence bu eylemler nedeniyle işleyişin ne şekilde olumsuz etkilendiği hususunun ispatlanamadığı, fesih işleminin ölçülü olmadığı belirtildi. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

"İŞE ZAMANINDA GELECEKTİ"

Yargıtay kararında, işçinin işe geç gelip erken çıktığına dair tutanak tutulduğuna dikkat çekti. Davacının savunma vermediği ve davacıya bu nedenle 2 günlük ücretten kesme cezası ve ihtar verildiği, davacının belirtilenlerin doğru olmadığına ilişkin savunma verdiği hatırlatıldı. Kararda; "Davacıya ihtar verildiği, iki gün işe geç geldiği belirtilerek (08.00-16.00 vardiyasına 08.35 ve 09.00'da geldiği) tutanak tutulduğu, davacının savunma vermediği, 17.10.2016 tarihli ihtarname ile davacının iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği kesintisiz çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak olumsuzluklara yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kabul yönündeki kararı bozularak ortadan kaldırılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te erkek cesedi bulundu
07 Eylül 2020 11:22		 TEM Otoyolu'nda son sürat ters yönde geri geri giden araç!
07 Eylül 2020 11:13
Hırsızlık suçundan para cezası verilince, ödemek için hırsızlık yaptı
07 Eylül 2020 11:11		 Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
07 Eylül 2020 10:13
Reina saldırısı davasında karar bekleniyor
07 Eylül 2020 10:10		 39 banka çalışanı müşteri bilgilerini satmış
07 Eylül 2020 09:36
'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti
07 Eylül 2020 09:09		 O tokata 2 gözaltı
07 Eylül 2020 08:59
Kocanın öfkesi! Eşini balkonda 9 defa bıçakladı
07 Eylül 2020 07:45		 İkinci elin yıldızı lüks araçlar olacak
07 Eylül 2020 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Diyanetten 'Ailede İletişim' temalı fotoğraf ve animasyon kısa film yarışması11:25 - EKPSS için geç başvuru tarihleri hala açıklanmadı11:23 - Kırtasiyeciler bu yıl zam yapmayacak11:22 - Gaziantep'te erkek cesedi bulundu11:18 - Sağlık tesislerinde tabelalar yeniden düzenlenecek11:15 - Aile Bakanlığından 'engelsiz' mimari için 'Erişilebilirlik Kılavuzu'
11:13 - TEM Otoyolu'nda son sürat ters yönde geri geri giden araç!11:11 - Hırsızlık suçundan para cezası verilince, ödemek için hırsızlık yaptı11:10 - Kovid-19'un obez bireylerde daha ağır seyrettiği belirlendi11:07 - İstanbul Dünya'nın en kalabalık 14 üncü şehri oldu11:04 - Aile Hekimlerinden 'iyileştirme girişimleri devam edilsin' önerisi11:03 - Karadeniz'deki keşfin Türkiye doğal gaz piyasasında ticareti artırması bekleniyor
10:51 - Turuncu ve gri kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi10:49 - Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası10:36 - Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı10:29 - Otomobil farıyla kına gecesi yaptılar10:28 - Çocukları telaş yaşamasın diye kendi mezarını kazdı
10:14 - Engelli ve kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Sahte şeyh hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Engelli ve kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
İçişleri, korona dinlemeyen Ak Partili vekile ceza kesebilecek mi?
Eş durumu harcırahı ve harcırah hesaplama mevzusunda bilinmesi gerekenler
39 banka çalışanı müşteri bilgilerini satmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğünü cafede yapmak 1
enzo roco 1
ak parti milletvekilinin oğluna yaptığı 1500 kişilik düğün 1
susamam 1
ozan kabak 1
kırmızı oda 1
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 1
kumbara 1
üniversitelerin 2020-21 güz döneminde uzaktan eğitim yapması 2
06.09.2020 sırbistan vs türkiye maçı 6
SON İLANLAR
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 İtfaiye eri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam