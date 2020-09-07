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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 artışla 1.090,39 puandan başladı.
 07 Eylül 2020 10:05
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,08 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.090,39 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile turizm oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.086,32 puandan tamamladı.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde yurt içinde perşembe günü işsizlik, cuma günü cari işlemler dengesi, yurt dışında ise perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve cuma günü ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak ABD piyasalarında, geçen hafta etkili olan teknoloji hisselerindeki satış baskısının bu hafta devam edip etmeyeceğinin de tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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