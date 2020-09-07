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Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
|07 Eylül 2020 10:13
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Alınan bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi'nde çalışan tarım işçilerinin içinde bulunduğu 72 AAC 137 plakalı minibüs, Bingöl-Erzurum kara yolunun 36. kilometresindeki Soğukçeşme mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan 11 işçi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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