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Otomobil farıyla kına gecesi yaptılar

Diyarbakır'da, yasağa rağmen sitenin arka bahçesindeki ışıkların kapatılıp, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan kına gecesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
 07 Eylül 2020 10:29
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Diyarbakır'da, yasağa rağmen sitenin arka bahçesindeki ışıkların kapatılıp, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan kına gecesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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