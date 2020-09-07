Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
|07 Eylül 2020 10:49
|Yazdır
2019 yılında yaşanan bir olayda, bir okul müdür yardımcısı hakkında, iki farklı tarihte (27/3/2019'da tam gün, 8/3/2019'da yarım gün) okula gelmediği iddiasıyla disiplin soruşturması yapılmıştır. Disiplin soruşturması için 27/4/2019 tarihinde Valilikten Olur alınmıştır. Maarif müfettişleri, 8/3/2019 tarihindeki disiplin cezasına konu fiili için, 27/4/2019 tarihi itibariyle alınan Olur bağlamında disiplin zamanaşımı süresi bulunmasına rağmen, bu hususu hiç dikkate almadan, aylıktan kesme cezası teklif etmişler ve bu ceza disiplin amirince onanmıştır.
Ceza alan müdür yardımcısı, Maarif Müfettişlerini; tarafsızlıklarını kaybettikleri, savunmasını önemsemedikleri, gösterdiği tanıkları dinlemeksizin en üst sınırdan ceza verdiği gerekçesiyle, CİMER üzerinden şikayette bulunmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılının Ocak ayında iki müfettiş görevlendirmiştir. Bakanlığın görevlendirdiği müfettişler, disiplin zamanaşımı sürelerini dikkate almayan Maarif Müfettişleri hakkında görevlerini özensiz olarak yerine getirdikleri gerekçesiyle Uyarma cezası uygulamışlardır.
Müdür yardımcısı, Bakanlık müfettişlerinin verdiği karar sonrasında, kendisine
verilen aylıktan kesme cezasının kaldırılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna
başvurmuştur. Kurul, 2/9/2020 tarihinde aldığı kararda, zamanaşımı dolan fiil
dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu uygulanan aylıktan
kesme cezasında hukuka aykırılık bulunduğuna karar vermiş ve aylıktan kesme cezasının kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunmuştur.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|e-Nabız'dan kronik risk raporu alamayanlar için yeni uygulama
23 Ağustos 2020 11:19
|'İstanbul Sözleşmesi için KDK'ya 200 başvuru oldu'
06 Ağustos 2020 08:44
|Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 200'e yakın başvuru aldık
05 Ağustos 2020 16:05
|Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini KDK yardımıyla geri aldı
07 Temmuz 2020 10:13
|Manisa Büyükşehir, KDK'nin öğretmenler ile ilgili kararına uymadı
30 Haziran 2020 11:43
|Yatırılan fazla primin iadesi için KDK'den tavsiye kararı
28 Haziran 2020 13:14
|KDK'den sınavı geçersiz sayılan YDS adayı için tavsiye
27 Haziran 2020 11:15
|KDK, Türkiye'nin virüsle mücadeledeki başarısını dünyaya anlatacak
17 Haziran 2020 13:12
|KDK, dörtlük not dönüşüm tablosuna yapılan itirazı karara bağladı
14 Haziran 2020 12:00
|KDK'dan kadın çalışanların talepleri için bürokrasiye uyarı
06 Haziran 2020 11:38