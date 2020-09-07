Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası

2019 yılında yaşanan bir olayda, bir okul müdür yardımcısı hakkında, iki farklı tarihte (27/3/2019'da tam gün, 8/3/2019'da yarım gün) okula gelmediği iddiasıyla disiplin soruşturması yapılmıştır. Disiplin soruşturması için 27/4/2019 tarihinde Valilikten Olur alınmıştır. Maarif müfettişleri, 8/3/2019 tarihindeki disiplin cezasına konu fiili için, 27/4/2019 tarihi itibariyle alınan Olur bağlamında disiplin zamanaşımı süresi bulunmasına rağmen, bu hususu hiç dikkate almadan, aylıktan kesme cezası teklif etmişler ve bu ceza disiplin amirince onanmıştır.

Ceza alan müdür yardımcısı, Maarif Müfettişlerini; tarafsızlıklarını kaybettikleri, savunmasını önemsemedikleri, gösterdiği tanıkları dinlemeksizin en üst sınırdan ceza verdiği gerekçesiyle, CİMER üzerinden şikayette bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılının Ocak ayında iki müfettiş görevlendirmiştir. Bakanlığın görevlendirdiği müfettişler, disiplin zamanaşımı sürelerini dikkate almayan Maarif Müfettişleri hakkında görevlerini özensiz olarak yerine getirdikleri gerekçesiyle Uyarma cezası uygulamışlardır.

Müdür yardımcısı, Bakanlık müfettişlerinin verdiği karar sonrasında, kendisine verilen aylıktan kesme cezasının kaldırılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur. Kurul, 2/9/2020 tarihinde aldığı kararda, zamanaşımı dolan fiil dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu uygulanan aylıktan

kesme cezasında hukuka aykırılık bulunduğuna karar vermiş ve aylıktan kesme cezasının kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunmuştur.