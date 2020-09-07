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İstanbul Dünya'nın en kalabalık 14 üncü şehri oldu

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
 07 Eylül 2020 11:07
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İstanbul Dünya'nın en kalabalık 14 üncü şehri oldu

2020 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri belli olurken, Tokyo'nun (Japonya) 37 milyon 393 bin nüfus ile ilk sıraya yerleştiği saptandı. İstanbul ise bu listenin on dördüncü sırasında yer alarak listede Türkiye'yi temsil etti.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, macrotrends verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu. Böylelikle Tokyo'nun (Japonya) 37 milyon 393 bin kişi ile ilk sıraya yerleştiği saptanırken, ikinci sırada 30 milyon 291 bin nüfus ile Delhi (Hindistan), üçüncü sıraya da 27 milyon 58 bin ile Şangay'ın (Çin) yerleştiği kaydedildi. İlk üçü takip eden diğer şehirler ise, Sao Paulo 22 milyon 43 bin, Mexico City 21 milyon 782 bin, Dakka 21 milyon 6 bin, Kahire 20 milyon 901 bin, Pekin 20 milyon 463 bin, Mumbai 20 milyon 411, Osaka 19 milyon 165 bin olarak sıralamada yer aldı. İstanbul ise bu listenin on dördüncü sırasında yer alırken, nüfusunun 15 milyon 190 bin olduğu saptandı. İstanbul bu yoğunluğu ile Moskova, Los Angeles, Paris ve Bangkok gibi birçok şehirden fazla nüfusa sahip olduğu ortaya çıktı.

Ajans Press, dünyanın en kalabalık şehirleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Tokyo ile alakalı basında çıkan haber adedi 11 bin 83 olarak görüldü. Tokyo'nun yerel ulusal ve yabancı yayınlar olmak üzere Türkiye basınında da oldukça yer aldığı kaydedildi. Sadece İstanbul'un içinde geçtiği haber sayısı ise 270 bin 212 olarak gözlendi.
İhlas Haber Ajansı
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