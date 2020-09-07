Hırsızlık suçundan para cezası verilince, ödemek için hırsızlık yaptı
|07 Eylül 2020 11:11
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hırsızlık suçlarından kaynaklanan para cezalarını ödemek için çelik kasadan 45 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir marketin duvarının delinerek özel aparatla açılan çelik kasadan 45 bin lira çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi S.K'nin (42) İstanbul'a kaçtığını belirleyen ekipler, Bağcılar ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan S.K, ifadesinde, işlediği hırsızlık suçlarından aldığı para cezalarını ödemek için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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