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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 296 bini geçti

Virüs nedeniyle 887 bin 596 kişi hayatını kaybetti
 07 Eylül 2020 09:46
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 296 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 27 milyon 296 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 887 bin 596 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 296 bin 207'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 379 bin 478 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 29 bin 133 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 460 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 193 bin 253 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 204 bin 613), Brezilya (4 milyon 137 bin 606), Rusya (1 milyon 25 bin 505), Peru (689 bin 977), Kolombiya (666 bin 521), Güney Afrika (638 bin 517), Meksika (634 bin 23), İspanya (517 bin 133), Arjantin (478 bin 792), Şili (422 bin 510), İran (386 bin 658), İngiltere (347 bin 152), Bangladeş (325 bin 157), Fransa (324 bin 777), Suudi Arabistan (320 bin 688), Pakistan (298 bin 903), Türkiye (279 bin 228), İtalya (276 bin 806), Irak (260 bin 370) ve Almanya (251 bin 724)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (126 bin 686), Hindistan (7 bin 704), Meksika (67 bin 326), İngiltere (41 bin 549), İtalya (35 bin 534), Fransa (30 bin 724), Peru (29 bin 687), İspanya (29 bin 418), İran (22 bin 154), Kolombiya (21 bin 156), Rusya (17 bin 820), Güney Afrika (14 bin 779) ve Şili (11 bin 551)."
Anadolu Ajansı
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