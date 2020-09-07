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Kırtasiyeciler bu yıl zam yapmayacak

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe: Stoklarımız biriktiği için İstanbul Kırtasiyeciler Başkanı olarak İstanbullulara söz veriyorum; geçen senenin fiyatından mal satacağız. Zam yapmadık. İstanbullular lütfen marketteki fiyatlarla kırtasiye esnafındaki fiyatları değerlendirsin, ona göre kırtasiye esnafından alışveriş yapsın
 07 Eylül 2020 11:23
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Kırtasiyeciler bu yıl zam yapmayacak

- İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, uzaktan eğitim nedeniyle stoklarında ürün biriktiğini belirterek, "İstanbul Kırtasiyeciler Başkanı olarak İstanbullulara söz veriyorum; geçen senenin fiyatından mal satacağız. Zam yapmadık. İstanbullular lütfen marketteki fiyatlarla kırtasiye esnafındaki fiyatları değerlendirsin, ona göre kırtasiye esnafından alışveriş yapsın." dedi.

Tekçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve uzaktan eğitim öğretimin kırtasiye sektörüne etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Kovid-19'un esnaf arasında en çok kırtasiye sektörünü etkilediğini belirten Tekçe, mart ayından sonra kırtasiyeci esnafının bir süre dükkanlarını açamadığını hatırlattı.

Daha sonra belirsizlik nedeniyle hiç satış yapamadıklarını anlatan Tekçe, "Hükümetimizin verdiği desteklerden faydalandık ancak yeterli değil. İş yapamadığımızdan dolayı elektrik, su, telefon, vergi SGK ve muhtasar vergilerimizi ödeyemez hale geldik." diye konuştu.

Kırtasiyecilerin yılbaşından önce fuarlardan ve toptancı firmalardan 6 ay vadeli mal aldığını belirten Tekçe, şunları kaydetti:

"Eylül ayında öğrencilerimize satmak için mallarımızı aldık, okulların açılmasını özlemle bekliyoruz. Okullar açılmadığı sürece esnaf yandı. Bazı okullarımız, bazı öğretmenlerimiz eğitime başladı. Bazı öğretmenlerimiz öğrencilerimize liste verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş satışlarımız başladı."

Tekçe, Kovid 19'a karşı tüm üye kırtasiyelerde önlem aldıklarının altını çizerek, kırtasiyeleri dezenfekte ettiklerini, iş yerlerine sosyal mesafe için uyarı işaretlemeleri yaptıklarını ifade etti.

Maskesi olmayanlara maske verdiklerini anlatan Tekçe, veli ve öğrencilerin birlikte alışverişe gelmeleri halinde iş yerinde yoğunluğu önlemek için bazı müşterilerini dışarıda beklettiklerini söyledi.

- "e-ticaret kırtasiye sektörünü olumlu etkiledi"

Tekçe, pandemi döneminde satışların e-ticaret üzerinden yapılmaya başlandığını belirterek, "Kendi üyelerimize, 'siz de e-ticarete girin, e-ticarete girmezseniz başkası girecek' dedik. 'Nasılsa vergi levhanız, faturanız, oda kaydınız var, siz niye e-ticarete girmiyorsunuz?' diye onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki e-ticaret kırtasiye sektörünü olumlu etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Marketlerin de kırtasiye ürünleri sattığını hatırlatan Tekçe, bu ürünlerin bazılarının zararlı olduğunu savunarak, ilgili kurumlardan denetimlerini sıklaştırmasını istedi.

Velilere tavsiyelerde bulunan Tekçe, şöyle devam etti:

"Marketin birinde solvent içeren tahta kalemi satılıyor. Üzerinde sağlığa zararlıdır yazıyor. Çocuklarımız, geleceğimiz. Veliler olarak çocuklarımıza öyle ürünler almamalıyız. Arkasında imalatçı ve ithalatçı adresi olan, CE belgesi olan ve sağlığa zararlı değildir ibaresi olanları almalıyız. Burada öğretmenlerimizin verdiği listeye göre alışveriş yapsınlar. Veliler marketlerden alışveriş yapıyor, sonradan gelip bizden alışveriş yapıyor. Kırtasiye esnafımız hiçbir zaman velilerimize kullanmayacağı ürünü vermez. İmitasyon ve sahte ürün üretiliyor. Bandrole dikkat etmek lazım. Güvenmediğinizi almayın, markasız ürünleri almayın. Özellikle tezgahlarda satılan malları almalarını tavsiye etmiyoruz. Çocuklarımız hasta olacak. Kanser olacak, deri döküntüsü olacak, alerji olacak. Bunun için çok dikkatli davranmalıyız."

Tekçe, Kovid-19 nedeniyle geçen yıldan stoklarında ürün biriktiğine dikkati çekerek, "İstanbul Kırtasiyeciler Başkanı olarak İstanbullulara söz veriyorum; geçen senenin fiyatından mal satacağız. İstanbul'da yaklaşık 5 bin kırtasiye esnafımız var. Zam yapmadık. Lütfen İstanbullular marketteki fiyatlar ile kırtasiye esnafındaki fiyatları değerlendirsin, ona göre kırtasiye esnafından alışveriş yapsın. Stoklarımız olduğu için elimizdeki malı satmak zorundayız. Borçlarımız var. Zam da yapmadık. Elimizdeki stokları bitirelim, yeni mal aldığımız zaman, zamlı aldığımız haliyle biraz da zamlı satacağız." şeklinde konuştu

- "Elimizde fazla stok olduğu için daha uygun fiyatlara müşterilerimize satıyoruz"

Zeytinburnu'nda bir kırtasiyede işletme müdürü olarak görev yapan Ayça Kanber ise Kovid-19 nedeniyle mart, nisan ve mayıs ayında işlerinin epey azaldığını söyledi.

Kanber, 31 Ağustos'ta uzaktan başlayan yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte sektörde bir hareketliliğinin yaşandığını dile getirdi.

İş yerlerinde Kovid-19'a karşı tedbir aldıklarını kaydeden Kanber, "Marttan itibaren ürünlerimizi dezenfekte ettik. Mağazamıza sosyal mesafe uyarı işaretleri yapıştırdık. Mağazamızın girişinde ve ortasında dezenfektan yerleştirdik. Müşterilerin ateşini ölçüyoruz. Müşterilerden maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. İçeride çok yoğunluk olmuyor, olursa dışarıda bekletiyoruz." dedi.

Mart ayından itibaren kırtasiye ihtiyacının azaldığına vurgu yapan Kanber, "Özellikle ikinci dönemde çocuklar okula gidemediği, kırtasiye ihtiyacı azaldığı için ürünler stoklarda mevcut. Stoktaki ürünlere hiç zam koymadan geçen seneki fiyatlardan satıyoruz. Marketlere göre elimizde fazla stok olduğu için daha uygun fiyatlara müşterilerimize satıyoruz." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
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