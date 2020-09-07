Diyanetten 'Ailede İletişim' temalı fotoğraf ve animasyon kısa film yarışması

- Diyanet İşleri Başkanlığının aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik "Aile İçi İletişim" temalı ulusal fotoğraf ve animasyon kısa film yarışması için başvurular başladı.

Başkanlık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Kovid-19 nedeniyle daha önce bir kez ertelenen yarışmaya, 9 Ekim itibarıyla 18 yaşını dolduranlar katılabilecek.

Eserler ve telif formu, 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar "wetransfer" ile "aile@diyanet.gov.tr" adresine gönderilecek. Eser sahipleri birden fazla eser ile yarışmaya katılabilecek, birden fazla eser ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir eser için ayrı bir telif formu dolduracak.

Fotoğraf yarışmasında "dijital tek mercek yansıtma (DSLR)" fotoğraf makinesi ile çekilmiş eserler değerlendirilecek. Animasyon kısa filmlerin süresi ise en az 40 saniye, en fazla 3 dakika olabilecek.

Animasyon kısa film kategorisinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin lira para ödülü verilecek yarışmada, mansiyon ödülü ise 3 bin lira olarak belirlendi. Fotoğraf yarışmasında tek mercek yansıtma dalında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ve mansiyon ödülü 1000 lira olarak açıklandı. Fotoğraf sergileme bedeli ise 300 lira olarak belirlendi.

Yarışmanın sonuçlarının ekim ayı içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılar telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirilecek.

- "Türk milletinin en kuvvetli kalesi ve en güçlü yönü ailedir"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin en kuvvetli kalesi ve en güçlü yönünün aile olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 400'ü aşkın Aile ve Dini Rehberlik Büroları ile ailedeki sorunlara yönelik özellikle dini rehberlik çalışması yaptıklarını aktaran Albayrak, bu sorunlara yönelik ulusal ve bölgesel irşat stratejisi belirlediklerini de söyledi.

Albayrak, Kovid-19 salgını sürecinde uzun zaman evde kalınması nedeniyle aile bireyleri arasında iletişimde sıkıntı yaşanabildiğine işaret ederek bu konuda bilgilendirmek amacıyla Diyanet TV ekranlarında manevi rehberlik programları yapıldığını ifade etti.

- "Kovid-19 salgını sürecinde aile içi iletişim konusu önemli"

Aile konusunda sevgi, saygı, sadakat ve samimiyet kavramlarını gündeme getirdiklerini ancak Kovid-19 salgını sürecinde aile içi iletişim konusunun önem taşıdığını söyleyen Albayrak, şunları kaydetti:

"İncitmemek son derece hassas bir konudur. İnsan çok duyarlı olabilir ama incinmemek, kırıldığı halde karşı tarafa bunu belli etmemek ve iletişimi devam ettirmek önemli. Aile içi iletişimin özellikle Kovid-19 salgını sürecinde önemli olduğunu vatandaşlara sosyal medya ve diğer mecralar yoluyla anlatmak istiyoruz. Bu yarışmayla aynı zamanda adalet ve merhametin davranış modellerini görünür kılmak istiyoruz."

- "Amacımız ailenin kurulması, korunması ve kuvvetlenmesi"

Albayrak, yarışmada dereceye giren eserlerin önemli bir hafta kapsamında etkinlik veya programda sergileneceğini bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malum Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığımızın çalışmalarında 'ailenin kurulması, korunması ve kuvvetlenmesi' şeklinde '3K' ile formül ettiğimiz bir amacımız var. Aynı mantıkla şunu kullanıyoruz; ırmaklar, nehirler, denizler küçük pınarlarla başlar. Pınarlarla beraber çaylar, ırmaklar, denizler oluşur. Biz milletin kök hücresinin, suyunun, pınarının başının aile olduğunu düşünüyoruz. Eğer suyun, pınarın başı çok iyi korunursa millet çok daha güçlü hale gelecektir. Toplumun beşiği ailedir. Aile temeli ne kadar sağlam temeller üzerine kurulursa, o sağlam temeller korunursa o temeller sağlam oldukça üst çatı neticede milleti oluşturacaktır ve o da varlığını devam ettirecektir."