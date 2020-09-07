PTT Kargo şubesi karantinaya alındı
Nevşehir PTT Baş Müdürlüğüne bağlı PTT kargo şubesi korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
|07 Eylül 2020 11:32
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Nevşehir PTT Baş Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren PTT Kargo şubesi görevli bazı personellerinde korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında karantinaya alındı.
PTT Kargo şubesine giden vatandaşlar kapıdan geri dönerken PTT Kargo şubesi girişinde ise 'Covid-19 sebebiyle kapalıyız' yazısı asılması dikkatlerden kaçmadı.
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