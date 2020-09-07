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PTT Kargo şubesi karantinaya alındı

Nevşehir PTT Baş Müdürlüğüne bağlı PTT kargo şubesi korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
 07 Eylül 2020 11:32
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PTT Kargo şubesi karantinaya alındı

Nevşehir PTT Baş Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren PTT Kargo şubesi görevli bazı personellerinde korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında karantinaya alındı.

PTT Kargo şubesine giden vatandaşlar kapıdan geri dönerken PTT Kargo şubesi girişinde ise 'Covid-19 sebebiyle kapalıyız' yazısı asılması dikkatlerden kaçmadı.
İhlas Haber Ajansı
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