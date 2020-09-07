1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 463 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.105 liradan satılıyor
 07 Eylül 2020 11:43
Yazdır
Gram altın 463 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 463,4 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 462,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 463,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1.933 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, altının ons fiyatında önemli destek olarak görülen 1.920 dolara yaklaştıkça satışların karşılandığını, ancak yükselişlerin de sınırlı kalmasıyla dar bant içinde yatay bir seyrin etkili olduğunu söyledi.

Bugün, ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle kıymetli madenlerde sakin bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
07 Eylül 2020 13:15		 Çeyrek altın ne kadar?
07 Eylül 2020 12:49
Gün ortası döviz fiyatları
07 Eylül 2020 12:05		 Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
07 Eylül 2020 09:02
Borsa, günü yükselişle tamamladı
04 Eylül 2020 18:36		 Çeyrek altın haftayı düşüşle kapattı
04 Eylül 2020 17:33
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
04 Eylül 2020 17:20		 Borsa güne düşüşle başladı
04 Eylül 2020 10:00
Gümüş yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor
03 Eylül 2020 20:04		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
03 Eylül 2020 18:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - DGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı13:24 - DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'de korona çıktı13:20 - Yusufeli Barajı ile Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacak13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Beyin pili ameliyatında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştu13:05 - Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
13:02 - 2020 DGS sonuçları açıklandı12:58 - 13 vaka sonrası köy karantinaya alındı12:52 - Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor12:50 - Meteorolojiden sağanak uyarısı12:50 - Bilim Kurulu Üyesi'nden yaş gruplarıyla ilgili önemli açıklama12:49 - Çeyrek altın ne kadar?
12:48 - Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi12:44 - 19 korona hastası KPSS'ye götürülmedi, Valilik inceleme başlattı12:36 - Bursa'da kayalıklardan düşen genç yaşamını yitirdi12:26 - Tapu devrinde yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor12:20 - Uzaktan Eğitim Kapısı'nda, ilk eğitim OGM tarafından başlatıldı
12:19 - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ağustosta yolcu sayısı arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Sahte şeyh hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Engelli ve kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
İçişleri, korona dinlemeyen Ak Partili vekile ceza kesebilecek mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
gram altın 1
sesini duymak istedim 2
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
nusret'in lübnan'a bağış yapması 2
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
her seyden anlayan adam 1
muradına ermek 1
izmir bomba tatlısı 2
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam