Gram altın 463 lira seviyelerinde

ÖĞRETMEN ALEYHİNDEKİ SOYUT İDDİALARLA DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLİR Mİ? Bazı velilerin ve öğrencilerin "öğretmen, öğrenciyi dövdü" şeklindeki beyanları sonrasında açılan soruşturmada, sadece iddialarla ilgili olarak sorular sorularak alınan istatistiki bilgilerden yola çıkılarak bir öğretmene disiplin cezası verilmiştir. Danıştay 12. Dairesi "dövdüğü, tehdit ederek baskı yaptığı" belirtilen öğretmenle ilgili somut olayda, yer ve zaman içermeyen ifadelere dayanılarak öğretmene ceza verilemeyeceğini belirtti.