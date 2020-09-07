Sınıftaki öğrencinin testi pozitif çıkarsa ne yapılacak?
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi.
|07 Eylül 2020 11:45
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi.
5 Eylül 2020 tarihi itibariyle güncellenen rehbere göre aynı sınıf ortamında bulunan öğrencilerden birisinin testinin pozitif çıkması halinde, aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler 14 gün boyunca evde ateş ve/veya solunum semptomları açısından takip edilir.
Memurlar.net olarak 5 Eylül 2020 tarihli Rehberi yayınlıyoruz. Tıklayınız.
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