YÖK'ten, ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihlerine ilişkin duyuru
YÖK, ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihlerine dair bir duyuru yayımladı. Duyuruda 412 kontenjan yer aldı
|07 Eylül 2020 11:50
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ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihleri
"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.
İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 07.09.2020-16.09.2020 (saat 17:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.
Tercih yapmak için tıklayınız.
Açıklamalar için tıklayınız.
2020 Güz döneminde özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dallarının kontenjanları ektedir.
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