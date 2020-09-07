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YÖK'ten, ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihlerine ilişkin duyuru

YÖK, ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihlerine dair bir duyuru yayımladı. Duyuruda 412 kontenjan yer aldı
 07 Eylül 2020 11:50
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YÖK'ten, ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihlerine ilişkin duyuru

ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihleri

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 07.09.2020-16.09.2020 (saat 17:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

Tercih yapmak için tıklayınız.

Açıklamalar için tıklayınız.

2020 Güz döneminde özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dallarının kontenjanları ektedir.
Memurlar.Net
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