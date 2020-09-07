1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı

Üst Kurul, yayıncı kuruluşların reyting sonuçlarını açıklarken ölçümün hangi tarihte, kaç ilde, kaç hanede yapıldığı, hangi yaş grubundan kaç kişiyi ve hangi hedef kitleyi kapsadığı bilgilerini paylaşmasını istedi.
 07 Eylül 2020 12:00
Yazdır
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayıncı kuruluşları, reyting sonuçlarını ilgili mevzuata uygun şekilde açıklaması konusunda uyardı.

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara gönderilen yazıda, ölçüm sonuçlarının nasıl açıklanacağının, Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlendiği anımsatıldı.

Yönetmelik uyarınca, ölçüm sonuçlarının kamuya açıklanması halinde, ölçümün kapsamı, örnekleme yöntemi, örneklem büyüklüğü, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanına "ölçümün künyesi" adı altında yer verilmesi gerektiğine işaret edilen yazıda, sonuçların açıklanmasının kamuyu ve piyasayı yanıltıcı ve aldatıcı, haksız rekabete yol açıcı, haksız çıkarlara hizmet eden veya toplumda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek nitelikte olamayacağının altı çizildi.

Yazıda, yayıncı kuruluşların kullanması gereken örnek metne de yer verilirken, bu çerçevede, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından, televizyon izlenme oranı ölçümlerinin kamuya açıklanmasında, ölçümün hangi tarihte, kaç ilde, kaç hanede yapıldığı, hangi yaş grubundan kaç kişiyi ve hangi hedef kitleyi kapsadığı bilgilerinin paylaşılması gerektiği bildirildi

Aynı yöntemin radyo dinleme oranı ölçümlerinin açıklanması için de geçerli olduğu belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından her türlü iletişim ortamından izlenme veya dinlenme ölçüm sonuçlarının kamuya açıklanması durumunda, belirtilen hususların uygulanmasında azami dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Ölçüm sonuçlarının kamuya açıklanmasında 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere aykırı işlem tesis edilmesi halinde Üst Kurul tarafından gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
07 Eylül 2020 13:05		 13 vaka sonrası köy karantinaya alındı
07 Eylül 2020 12:58
19 korona hastası KPSS'ye götürülmedi, Valilik inceleme başlattı
07 Eylül 2020 12:44		 Tapu devrinde yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor
07 Eylül 2020 12:26
Uzaktan Eğitim Kapısı'nda, ilk eğitim OGM tarafından başlatıldı
07 Eylül 2020 12:20		 Bilirkişilikte rehber ilkeler ve raporlardaki standartlar belirlendi
07 Eylül 2020 12:04
Bakan Kurum'dan atık ithalatında kota oranının düşürülmesine ilişkin açıklama
07 Eylül 2020 12:02		 Sınıftaki öğrencinin testi pozitif çıkarsa ne yapılacak?
07 Eylül 2020 11:45
PTT Kargo şubesi karantinaya alındı
07 Eylül 2020 11:32		 Diyanetten 'Ailede İletişim' temalı fotoğraf ve animasyon kısa film yarışması
07 Eylül 2020 11:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - DGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı13:24 - DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'de korona çıktı13:20 - Yusufeli Barajı ile Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacak13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Beyin pili ameliyatında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştu13:05 - Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
13:02 - 2020 DGS sonuçları açıklandı12:58 - 13 vaka sonrası köy karantinaya alındı12:52 - Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor12:50 - Meteorolojiden sağanak uyarısı12:50 - Bilim Kurulu Üyesi'nden yaş gruplarıyla ilgili önemli açıklama12:49 - Çeyrek altın ne kadar?
12:48 - Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi12:44 - 19 korona hastası KPSS'ye götürülmedi, Valilik inceleme başlattı12:36 - Bursa'da kayalıklardan düşen genç yaşamını yitirdi12:26 - Tapu devrinde yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor12:20 - Uzaktan Eğitim Kapısı'nda, ilk eğitim OGM tarafından başlatıldı
12:19 - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ağustosta yolcu sayısı arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Sahte şeyh hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Engelli ve kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
İçişleri, korona dinlemeyen Ak Partili vekile ceza kesebilecek mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
gram altın 1
sesini duymak istedim 2
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
nusret'in lübnan'a bağış yapması 2
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
her seyden anlayan adam 1
muradına ermek 1
izmir bomba tatlısı 2
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam