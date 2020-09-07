Bakan Kurum'dan atık ithalatında kota oranının düşürülmesine ilişkin açıklama
|07 Eylül 2020 12:02
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, atık ithalatında kota oranının düşürülmesine ilişkin, "Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız." bilgisini verdi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından Sıfır Atık Projesi ve atık ithalatında kota oranının yüzde 50'ye düşürülmesinin avantajlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Güçlü bir ekonomi ve temiz doğa için atık yönetiminde yürürlüğe konulan yeni düzenlemeyle, geri kazanım sektörünün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamasının zorunlu hale geldiğini anımsatan Kurum, şöyle devam etti:
"Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız."
- "Plastik poşet kullanımı yüzde 80 oranında düştü"
Kurum, atık yönetiminde bugüne kadar yapılan reformlara ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Düzenli depolama hizmeti verilen nüfus yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktı. Sayıları 4 bini bulan geri dönüşüm tesisiyle geri kazanım oranı yüzde 13'lere çıktı. İstihdama sunulan katkıyla 35 milyar lirayı aşan bir ekonomik hacim oluştu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Sıfır Atık Projemiz sayesinde, plastik kirliliğini önlemek için ücretlendirilen plastik poşet kullanımı yüzde 80 oranında düştü. İçecek ambalajlarına zorunlu depozito geldi. Kayıt dışılığı önlemek için GEKAP başlatıldı."
Bakan Kurum, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, atıkların yerli imkanlarla ekonomiye tekrar kazandırılması için Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda her gün yeni adımlar atmayı, örnek atık yönetimiyle temiz ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
07 Eylül 2020 13:05
|13 vaka sonrası köy karantinaya alındı
07 Eylül 2020 12:58
|19 korona hastası KPSS'ye götürülmedi, Valilik inceleme başlattı
07 Eylül 2020 12:44
|Tapu devrinde yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor
07 Eylül 2020 12:26
|Uzaktan Eğitim Kapısı'nda, ilk eğitim OGM tarafından başlatıldı
07 Eylül 2020 12:20
|Bilirkişilikte rehber ilkeler ve raporlardaki standartlar belirlendi
07 Eylül 2020 12:04
|RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı
07 Eylül 2020 12:00
|Sınıftaki öğrencinin testi pozitif çıkarsa ne yapılacak?
07 Eylül 2020 11:45
|PTT Kargo şubesi karantinaya alındı
07 Eylül 2020 11:32
|Diyanetten 'Ailede İletişim' temalı fotoğraf ve animasyon kısa film yarışması
07 Eylül 2020 11:25