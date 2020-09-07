Doğu Anadolu'daki 3 ilde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor
|07 Eylül 2020 12:03
|Yazdır
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin güneybatı yönlerinden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Erzurum ve Ardahan'da 11, Tunceli'de 16, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da 18 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum ile Kars'ta 29 ve Ardahan'da 25 derece olacak.
Yetkililer Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde rüzgarın güneybatı yönlerinden 40 ila 60 kilometre hızla yer yer kuvvetli ve 60 ila 70 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beyin pili ameliyatında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştu
07 Eylül 2020 13:08
|Bilim Kurulu Üyesi'nden yaş gruplarıyla ilgili önemli açıklama
07 Eylül 2020 12:50
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
07 Eylül 2020 12:50
|Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi
07 Eylül 2020 12:48
|Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ağustosta yolcu sayısı arttı
07 Eylül 2020 12:19
|Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
07 Eylül 2020 12:07
|'Aşının yolu uzun' diyerek uyardı: Daha birçok büyük engel var!
07 Eylül 2020 11:28
|Kovid-19'un obez bireylerde daha ağır seyrettiği belirlendi
07 Eylül 2020 11:10
|Otomobil farıyla kına gecesi yaptılar
07 Eylül 2020 10:29
|Çocukları telaş yaşamasın diye kendi mezarını kazdı
07 Eylül 2020 10:28