Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|07 Eylül 2020 12:07
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Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.
4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA
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