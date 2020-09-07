Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ağustosta yolcu sayısı arttı
|07 Eylül 2020 12:19
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu sayısı ağustosta, temmuza oranla yüzde 48 artarak 1 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre temmuzda 1 milyon 226 bin olan yolcu sayısı geçen ay 1 milyon 813 bine çıktı.
Ağustosta iç hat yolcu sayısı 1 milyon 377 bin 307, dış hat yolcu sayısı ise 436 bin 606 oldu. Bu arada ağustosta yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 azaldı. Geçen yıl ağustosta yolcu sayısı yaklaşık 3,4 milyon olarak gerçekleşmişti.
Yılın 8 aylık döneminde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'dan uçan toplam yolcu sayısı 10.6 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde havalimanından 23,5 milyon yolcu uçmuştu.
Pandemi nedeniyle 28 Mart 2020'de Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatılmış, ardından 1 Haziran'da iç hat, 12 Haziran'da ise dış hat uçuşları yapılmaya başlanmıştı. Haziran ayında havalimanından 514 bin yolcu uçmuştu.
Öte yandan geçen ay Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'dan toplam 13 bin 321 yurt içi ve yurt dışı uçuş gerçekleşti. Buna göre temmuzda 9 bin 319 olarak gerçekleşen uçuş sayısı, ağustos ayında yüzde 32 oranında artış gösterdi. Uçuş sayısı geçen yıl ağustos ayına oranla ise yüzde 38 azaldı. Bu yılın 8 ayında gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise 73 bin 558 olarak açıklandı.
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