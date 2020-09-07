Tapu devrinde yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekildedir:

Tapu Kanunu'nun 26'ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradelerinin resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınması ile sözleşmenin tamamlanması mümkün hale getirildi ve düzenleme 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yasal düzenleme akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerekli mevzuat altyapısı hazırlanarak, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde işlem yapmaları sağlandı ve 31.12.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından 17.01.2020 tarihinde vatandaşlarımızın farklı tapu müdürlüklerinde veya yurt dışında bulunması durumunda yapılacak tapu işlemlerine yönelik pilot uygulama başlatılarak, Ümraniye, Çankaya, Büyükçekmece, Kepez, Bayraklı ve Bornova Tapu Müdürlükleri ile Berlin Temsilciliği'nde işlem yapılmaya başlandı.

Daha sonra pilot uygulama kapsamındaki müdürlükler çoğaltılarak Nilüfer, Selçuklu, Yenişehir (Diyarbakır), Palandöken, Ortahisar, Canik, Melikgazi, Sarıçam, Dulkadiroğlu, Süleymanpaşa, İpekyolu, Battalgazi, Tepebaşı, Menteşe, Kastamonu, Tokat, Karaköprü, Yozgat, Erzincan Tapu Müdürlükleri olmak üzere toplam 26 birimde uygulanmak üzere genişletildi.

Uygulama ile birbirinden farklı yerlerde hatta yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın aynı anda bir müdürlükte hazır bulunmasına gerek olmadan işlem yapması mümkün hale geldi.

Böylece vatandaşlarımızın yaşadıkları yerden ayrılmadan ve günlük işlerini aksatmadan işlem yapmaları, zaman kaybının önlenmesi ile seyahat, konaklama vb. giderlerden tasarruf etmeleri sağlandı.

Yeni uygulama, pandemi sürecinde menfur hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması bakımından da önemli bir görev üstlendi. Pandemi nedeniyle evinden hatta yaşadığı şehirden çıkamayan vatandaşlarımızın tapu devir işlemleri aksamadan gerçekleşti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yeni uygulaması sayesinde, pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle Berlin'den ayrılamayan bir vatandaşımız, Berlin Başkonsolosluğu Tapu ve Kadastro Temsilciliğine başvurarak, Konya'daki gayrimenkulünün satış işlemlerini, Almanya ve Türkiye'deki tapu müdürlükleri aracılığıyla telekonferans yöntemiyle 22 Nisan'da gerçekleştirdi. Böylece işlem, Türkiye'deki bir taşınmaza ilişkin, taraflardan biri Avrupa'da diğeri Türkiye'deyken gerçekleştirilen ilk satış işlemi olarak kayıtlara geçti.

Başladığı günden bu yana, tarafları farklı tapu müdürlüklerinde veya yurt dışı teşkilatında bulunan 352 adet işlemin başarıyla sonuçlandırılmasını sağlayan ve getirdiği kolaylıkların yanında Dünyada ve ülkemizde ilk olma özelliği ile vatandaşlarımızda büyük memnuniyet yaratan uygulamanın 15.09.2020 tarihinden itibaren tüm tapu müdürlüklerinde hizmete gireceği belirtildi.