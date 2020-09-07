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Bursa'da kayalıklardan düşen genç yaşamını yitirdi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıktığı kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.
|07 Eylül 2020 12:36
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Talha Sülün (17), arkadaşı Hakkı O. ile Alpagut Mahallesi Kapıkaya mevkisindeki kayalıklara gitti.
Burada özçekim yapmaya çalıştığı iddia edilen Sülün, dengesini kaybederek yaklaşık 200 metre yükseklikten düştü.
Gencin arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sülün'ün düştüğü bölgeye inen ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlenen gencin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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