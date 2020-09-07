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Bilim Kurulu Üyesi'nden yaş gruplarıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Dün Sağlık Bakanı'nın da açıkladığı gibi, 20 ile 40 yaş arasındakiler, 100 vakanın 40'ını oluşturuyor. Bu çok önemli bir oran" dedi.
 07 Eylül 2020 12:50
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Bilim Kurulu Üyesi'nden yaş gruplarıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan" ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, insanlarda Covid-19 enfeksiyonunun ileri yaş hastalığı gibi yanlış bir ön yargının olduğunu belirtti. Doç. Dr. Kayıpmaz, Covid-19 enfeksiyonu yüzünden yoğun bakımda yatan gençlerin de olduğunu söyledi.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR ORAN"

Koronavirüs hastalık sürecinin gençlerde de ağır seyredebildiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Sağlık Bakanlığı'nın her gün Covid-19 bilgilendirme sayfasında yayınlanan verilerine göre bizim yeni tanı konan vakalarımızın büyük bir kısmı 15 ile 65 yaş arasındaki kişilerden oluşuyor.

Yani günlük yaşamın sosyal yaşamın içerisinde aktif olan kişilerde bu hastalık daha fazla tespit ediliyor. Test sayılarında da biliyorsunuz 110 binli sayıları aştık. Bunun da etkisiyle birçok yeni vakaya tanı koyabiliyoruz. Bunun bir neticesi olarak da özellikle 15 - 64 yaş arasında kişilerde yeni tanı konma oranının yüksek olduğunu biliyoruz.

Dün Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi, son bir ayda 20 ile 40 yaş arasındakiler, 100 vakanın 40'ını oluşturuyor. Bu çok önemli bir oran. Toplumda şöyle bir yanlış anlaşılma var; "Bu hastalık yalnızca ileri yaş hastalığıdır. Yalnızca ileri yaştakilerde bu hastalık ileri düzeyde seyreder veya yalnızca ek hastalığı olan kişiler bu hastalığı ağır atlatır." gibi yanlış bir inanış var. Bu yanlış algının kırılması lazım. Bizim şu anda yoğun bakımlarda tedavi gören genç hastalarımız var. Ayrıca ne yazık ki yaşamını kaybetmiş genç hastalarımız var. Gençlerde de Covid-19 ağır gitme ihtimali olan bir hastalıktır. O yüzden özellikle sosyal yaşamda aktif olan gençler çok daha dikkatli olmalıdır. Çünkü hem kendileri hasta olma riski taşır hem de eve döndüklerinde ileri yaştaki büyüklerine ve kronik hastalığı olanlara bu hastalığı bulaştırma riski taşır" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR HİÇ İSTEMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER"

Hafta sonu AŞTİ'de yaşanan asker uğurlama görüntülerini hayretle izlediğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Vaka sayılarının artış gösterdiği şu günlerde 3 kurala harfiyen riayet etmemiz lazım. Maske ile ağzımızı burnumuzu kapatacağız, kişiler arası mesafeyi koruyacağız, mesafeyi korurken de her türlü kalabalıktan uzak duracağız ve temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız, ellerimizi yıkama imkanımız olmayan durumda ise ceplerimizde bulunduracağımız bir dezenfektan ile veya kolonya ile (en az 60 derecelik bir kolonya) veya bir dezenfektan ile hijyeni sağlayacağız. Yani hijyen çok önemli, maske çok önemli, mesafe çok önemli. Bizim burada artık her birimizin üzerimize düşen vazifeyi yapması lazım. Bildiğiniz gibi belli kısıtlamalar var. Asker uğurlama törenleri aslında yasak. Ama hafta sonu Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)'de yaşanan manzarayı gördük. Gençlerimiz orada heyecanlı bir biçimde hareket ederek ne yazık ki kalabalıklar oluşturdular. Ne yazık ki sosyal mesafe tamamen kayboldu. Askere uğurlanan kişinin arkadaşlarının sırtlarında yürüdüğünü gördük. Bu Covid-19 pandemisinde hiç istemediğimiz görüntüler ve önümüzün sonbahar-kış olduğunu göz önünde bulundurarak sosyalleşmemize bir süre ara vereceğiz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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