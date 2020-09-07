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Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde görevli öğretmen Gamze Arslan, uzaktan eğitim sürecinde evinde internet imkanı olmayan öğrencileri için elinde yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders anlatıyor.
 07 Eylül 2020 12:52
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Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde görevli sınıf öğretmeni Gamze Arslan, uzaktan eğitim sürecinde evde internet imkanı olmayan öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veriyor.

Tabanlı Mahallesi'nde 3 yıldır görev yapan Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini yalnız bırakmıyor.

Çoğu öğrencisinin evinde internet olmadığı için uzaktan eğitime katılamaması üzerine harekete geçen Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu'nun da desteğiyle yazı tahtasını alarak evleri dolaşmaya başladı.

Her öğrenciyle yakından ilgilenerek evlerinin bahçelerinde yüz yüze eğitim veren Arslan, çektirdiği ders notlarının fotokopilerini de teslim ediyor. Arslan bu sayede öğrencilerin ödevlerini de yakından takip ediyor.

- "Bu örneğin yayılmasını istiyoruz"

Tabanlı İlkokulunu ziyaret eden Bedevioğlu, gösterdiği fedakarlıktan dolayı Gamze Arslan'ı tebrik etti.

İmkansızlıklar karşısında alternatif çareler üreten öğretmenlerin, öğrencileri için her türlü zorluğa göğüs gerdiğini belirten Bedevioğlu, "Uzaktan eğitim sürecini Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlattık. Okullarda öğretmenlerimiz bir planlama çerçevesinde uzaktan eğitim sürecini yürütüyorlar ancak bazı öğrencilerimizin evlerinde internet olmadığı için sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu nedenden dolayı öğretmenimiz yazı tahtasını alarak kapı kapı dolaşıp ders veriyor. Böylece öğrencilerimiz eğitim süreçlerini tamamlamış oluyor. Öğretmenimizin davranışı bir fedakarlık örneği ve biz bu örneğin iyi uygulamalar olarak yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Öğrencilerim bu sayede konuları daha iyi anlıyor"

Gamze Arslan ise 3 yıldır görev yaptığı mahallede 18 öğrencisinin bulunduğunu, her biriyle yakından ilgilenmeye önem verdiğini söyledi.

Uzaktan eğitimin yararlı ancak evlerinde interneti olmayan öğrenciler için zor olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Okulumuzda internet var ancak bazı evlerde internet imkanı yok. Milli Eğitim Müdürümüzle yaptığımız görüşme sonrası ödevleri hazırlayarak kapı kapı dağıtıyordum. Bunu yaparken ders tahtası da götürerek ders anlatmaya başladım. Ertesi gün öğrencilerimizin ödevlerini kontrol edip derslerini anlattıktan sonra yeni fotokopilerini teslim ediyorum. İlk başta öğrencilerin konuyu kavrayamadıklarını fark ettim. Tahtada ders vermeye başladıktan sonra daha iyi anladıklarını fark ettim. Bu uygulamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Velilerimiz de bize gereken desteği veriyor."

Velilerden Ahmet Yarışan da Arslan'ın çocukları için büyük bir fedakarlık gösterdiğini, bir annenin yapmadığını yapmaya çalıştığını vurguladı.

Anadolu Ajansı
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