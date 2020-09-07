13 vaka sonrası köy karantinaya alındı
|07 Eylül 2020 12:58
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Bilecik'te bir köyde artan Korona virüs (Covid-19) vakaları sonrası köy jandarma ekiplerince karantinaya alındı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bağlı ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Zemzemiye Köyü'nde görülen 13 pozitif vaka sonrası İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 günlüğüne karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kapatılırken, virüsün köye geçen hafta perşembe günün düzenlenen bir düğün sonrası yayıldığı iddia edildi.
Öte yandan Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.
Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde 5 bloktan oluşan sitenin görevlilerinden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Görevli ve ailesi dahil 200 kişinin yaşadığı site karantinaya alınarak, vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunuldu.
Karantina sürecinde site sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.
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