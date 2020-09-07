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Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı

Artan korona virüs vak'alarının ardından Batman risk haritası neredeyse tamamen kırmızıya döndü. Haritada en güvenli bölgelerden birinin 'Asri Mezarlık' olması ise dikkat çekiyor.
 07 Eylül 2020 13:43
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Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı

Artan korona virüs vak'alarının ardından Batman risk haritası neredeyse tamamen kırmızıya döndü. Haritada en güvenli bölgelerden birinin 'Asri Mezarlık' olması ise dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığının mobil uygulaması olan 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında korona virüs vak'alarının bulunduğu riskli alanları gösteren Batman'ın risk haritası her geçen gün kırmızıya dönüşürken, harita üzerinde en güvenli bölgelerden birinin 'Asri Mezarlık' olması dikkat çekti. Vatandaşlardan Mustafa Seven, "Burası Batman Asri Mezarlığı, Sağlık Bakanlığının mobil uygulaması 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında il haritası veriliyor, orada vak'aların il haritasına yansıması gösteriliyor. Harita Batman'da son günlerde artan korona virüs vak'alarının ardından neredeyse tamamen kırmızıya büründü, yalnız haritanın bir bölümünde Asri Mezarlık temiz gözüküyor. Yani anlayacağınız haritada en güvenli yer asri mezarlık gözüküyor. Bu nedenle insanların gönül rahatlığıyla gelip ölmüşleriyle hasbihal edebilecekleri Fatiha okuyabilecekleri en güvenli yer burası görünüyor. Haritanın geri kalan tamamı kırmızıya büründü" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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