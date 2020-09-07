Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı
|07 Eylül 2020 13:43
|Yazdır
Artan korona virüs vak'alarının ardından Batman risk haritası neredeyse tamamen kırmızıya döndü. Haritada en güvenli bölgelerden birinin 'Asri Mezarlık' olması ise dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanlığının mobil uygulaması olan 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında korona virüs vak'alarının bulunduğu riskli alanları gösteren Batman'ın risk haritası her geçen gün kırmızıya dönüşürken, harita üzerinde en güvenli bölgelerden birinin 'Asri Mezarlık' olması dikkat çekti. Vatandaşlardan Mustafa Seven, "Burası Batman Asri Mezarlığı, Sağlık Bakanlığının mobil uygulaması 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında il haritası veriliyor, orada vak'aların il haritasına yansıması gösteriliyor. Harita Batman'da son günlerde artan korona virüs vak'alarının ardından neredeyse tamamen kırmızıya büründü, yalnız haritanın bir bölümünde Asri Mezarlık temiz gözüküyor. Yani anlayacağınız haritada en güvenli yer asri mezarlık gözüküyor. Bu nedenle insanların gönül rahatlığıyla gelip ölmüşleriyle hasbihal edebilecekleri Fatiha okuyabilecekleri en güvenli yer burası görünüyor. Haritanın geri kalan tamamı kırmızıya büründü" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler
07 Eylül 2020 14:36
|İlçede su alarmı: 270 kişi hastaneye kaldırıldı
07 Eylül 2020 14:25
|İmamoğlu: Sahillerdeki mangal yasağı konusunda netiz, hiç pişman değilim
07 Eylül 2020 14:18
|İstanbul trafiğinde 'çiğ köfteli' kadın trafik magandası kamerada
07 Eylül 2020 13:50
|Yusufeli Barajı ile Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacak
07 Eylül 2020 13:20
|Florya sahilinde bakımsız yaya ve bisiklet yolu isyanı
06 Eylül 2020 16:58
|İş makinesi operatörünü rehin alan muhtar gözaltına alındı
06 Eylül 2020 16:22
|'İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor' iddiası
06 Eylül 2020 16:18
|Genç kızın KPSS gözyaşları: Açmazsan tekmeyle kıracağım
06 Eylül 2020 14:35
|Takımların tercihi 'tabiatın kalbi' Bolu oldu
06 Eylül 2020 13:50