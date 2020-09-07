Şakacı muhtar adli kontrolle serbest
|07 Eylül 2020 14:32
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Adana'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alan ve görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine şaka yaptığını söyledikten sonra gözaltına alınan muhtar Mehmet Akif Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, muhtar Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekince muhtar şaka yaptıklarını söyledi.
Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtar Mehmet Akif Işık'ı dün gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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