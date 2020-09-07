İstanbul'daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler
Salgına rağmen hizmet veren bazı kulüplerdeki kalabalık partiler, hız kesmiyor.
|07 Eylül 2020 14:36
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanları geçici olarak kapatılırken, normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber bazı gece kulüpleri faaliyet göstermeye başladı.
Beşiktaş, Gayrettepe ve Ortaköy'de bulunan gece kulüplerinde ortaya çıkan görüntüler ise korku yarattı.
TIKLIM TIKLIM PARTİLER
Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen kulübe gelen kişiler, virüsü umursamadan doyası eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyan binlerce kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
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