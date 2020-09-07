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Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı
 07 Eylül 2020 14:51
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Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşmesinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Orgeneral Peach'i Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelerin, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Akar tarafından NATO Genel Sekreteri'nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu, sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu, Türkiye'nin NATO'daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiği, bundan sonra da getirmeye devam edeceği belirtildi."
Anadolu Ajansı
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