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Koronavirüse yakalanan belediye başkanlarının sayısı artıyor

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
 07 Eylül 2020 14:56
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Koronavirüse yakalanan belediye başkanlarının sayısı artıyor

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde 14 gün boyunca izole olacağını bildirdi.

Kısa, "Bu süreç içinde dualarınızı bekler, hepinize saygılar sunarım." ifadesini kullandı.

İlçede uzun süre boyunca koronavirüs vakasına rastlanmamıştı.
Anadolu Ajansı
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