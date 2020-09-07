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Denizli'de FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Denizli'de ankesörlü telefon ile ardışık olarak FETÖ/PDY terör örgütü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri tespit edilen biri aktif üsteğmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.
 07 Eylül 2020 15:08
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Denizli'de FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Denizli'de ankesörlü telefon ile ardışık olarak FETÖ/PDY terör örgütü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri tespit edilen biri aktif üsteğmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. Örgüte yönelik yürütülen operasyon kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ankesörlü telefon ile ardışık olarak aranan şahıslar tespit edildi. Bir süre takibe alınan şahıslar düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 eski askeri öğrenci, 1 ihraç edilen emniyet personeli, halen görevde olan 1 üsteğmen, KHK kapsamında ihraç edilen 1 öğretmen ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 7 kişi yakalandı. Ayrıca 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari şahıs ise yürütülen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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